Alto Adige: 48 ore dopo il 'contro-Dpcm' arriva la super stretta in linea con la Germania (Di giovedì 29 ottobre 2020) arriva una nuova stretta anti-Covid nella Provincia autonoma di Bolzano . L'ordinanza della Giunta dispone la chiusura di bar e pasticcerie, mentre ristoranti e negozi potranno rimanere aperti non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020)una nuovaanti-Covid nella Provincia autonoma di Bolzano . L'ordinanza della Giunta dispone la chiusura di bar e pasticcerie, mentre ristoranti e negozi potranno rimanere aperti non ...

petergomezblog : Alto Adige, la retromarcia del presidente della provincia Kompatscher: dopo aver deciso di lasciare aperti bar e ri… - Agenzia_Italia : L'Alto Adige fa retromarcia e chiude bar e ristoranti alle 18 - ilpost : In Alto Adige da sabato bar e gelaterie dovranno restare chiusi, mentre i ristoranti potranno rimanere aperti fino… - marcomoltomale : @petergomezblog In alto Adige probabilmente mangiano carne di volpe. Li trovo piuttosto furbi - GS500X : Si, certo, così come gli unicorni pascolano in Alto Adige -