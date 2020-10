Zangrillo vs Galli: botta e risposta a distanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Toni duri tra i due Un tempo, in tv, vedevamo scontri e liti tra politici e personaggi dello showbiz. Da quando è arrivato il Covid è cambiato il modo di fare tv. Ospiti fissi delle trasmissioni sono ormai medici, virologi e esperti. Da mesi abbiamo imparato a conoscerli e a conoscere le loro idee. Da diverso tempo fa ormai discutere il professor Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Di opinioni diverse, invece, il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Ieri sera c’è stato un vero e proprio botta e risposta tra i due, a “L’aria che tira” su La7 il medico del San Raffaele ha affermato: Voglio fugare ogni dubbio: il professor Galli trova ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Toni duri tra i due Un tempo, in tv, vedevamo scontri e liti tra politici e personaggi dello showbiz. Da quando è arrivato il Covid è cambiato il modo di fare tv. Ospiti fissi delle trasmissioni sono ormai medici, virologi e esperti. Da mesi abbiamo imparato a conoscerli e a conoscere le loro idee. Da diverso tempo fa ormai discutere il professor Alberto, primario della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Di opinioni diverse, invece, il professor Massimo, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Ieri sera c’è stato un vero e propriotra i due, a “L’aria che tira” su La7 il medico del San Raffaele ha affermato: Voglio fugare ogni dubbio: il professortrova ...

