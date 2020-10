Via libera dell’Europa al Prosecco Doc Rosè: si stapperà a Capodanno 2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Via libera dell’Europa al Prosecco Doc Rosè con la comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione che consentirà di stappare le prime bottiglie già Capodanno 2021, nonostante i timori per possibili lockdown in Italia e nel mondo. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciarne l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 362/26. L’arrivo della tipologia rosè, accompagnata da polemiche in Veneto e non solo, rappresenta secondo Coldiretti “un importante arricchimento per il vino italiano più esportato al mondo con un valore delle vendite di 533 milioni di euro nei primi sette mesi del 2020 nonostante le difficoltà determinate dal Covid sugli scambi commerciali nazionali e sulle ... Leggi su winemag (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Viadell’Europa alDoc Rosè con la comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione che consentirà di stappare le prime bottiglie già, nonostante i timori per possibili lockdown in Italia e nel mondo. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciarne l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 362/26. L’arrivo della tipologia rosè, accompagnata da polemiche in Veneto e non solo, rappresenta secondo Coldiretti “un importante arricchimento per il vino italiano più esportato al mondo con un valore delle vendite di 533 milioni di euro nei primi sette mesi del 2020 nonostante le difficoltà determinate dal Covid sugli scambi commerciali nazionali e sulle ...

NicolaPorro : #AmyConeyBarrett giura come nuovo giudice della Corte Suprema. Una piccola grande vittoria di #Trump, in attesa del… - sole24ore : Coronavirus e raloxifene, via libera dell’Aifa allo studio clinico sull’uomo - fanpage : ?? Ultim'ora Via libera al Decreto Ristori, tutte le misure previste per i lavoratori. - AssembleaER : Coronavirus. Via libera dall’Assemblea a misure di sostegno per residenze anziani - nicodemodani : RT @dukana2: L'#acqua vale molto più del #petrolio??quotazione finanziaria e speculazioni ??IN #BASILICATA C’ERA ACQUA GRATIS PER TUTTO IL… -