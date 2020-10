Thor: Love and Thunder, Christian Bale è arrivato in Australia (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche Christian Bale è atterrato a Sydney, pronto a unirsi al cast di Thor: Love and Thunder in un ruolo che per adesso è ancora misterioso. Christian Bale ha fatto il suo arrivo in Australia per unirsi al cast di Thor: Love and Thunder, come mostra un VIDEO girato all'aeroporto di Sydney e diffuso dall'utente YouTube KobieThatcher che vede l'attore scendere da un aereo appena atterrato. Mancano ancora un paio di mesi all'inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder, mesi che verranno usati per la preparazione fisica delle star, per la prova costumi, per le prove degli attori e per tutto quello che richiede un cinecomic ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancheè atterrato a Sydney, pronto a unirsi al cast diandin un ruolo che per adesso è ancora misterioso.ha fatto il suo arrivo inper unirsi al cast diand, come mostra ungirato all'aeroporto di Sydney e diffuso dall'utente YouTube KobieThatcher che vede l'attore scendere da un aereo appena atterrato. Mancano ancora un paio di mesi all'inizio delle riprese diand, mesi che verranno usati per la preparazione fisica delle star, per la prova costumi, per le prove degli attori e per tutto quello che richiede un cinecomic ...

badtasteit : #ThorLoveAndThunder, Christian Bale è arrivato in Australia per prepararsi alle riprese - snowpointexe : Solo al pensiero che Christian Bale sarà il villain di Thor Love and Thunder MI TREMA IL CULO - cinefilosit : Thor: Love and Thunder, ci sarà spazio anche per Surtur? #ILoveCinefilos - starmora_x : Visto che su alcune pagine instagram ho visto la gente lamentarsi delle notizie su Love and Thunder dicendo che riv… - moschinielena77 : Non ho bisogno dì esprimermi ?? #Thor #mydog #life #love #mylife #family #mybestfriend -

Ultime Notizie dalla rete : Thor Love Thor: Love and Thunder, ci sarà spazio anche per Surtur? Cinefilos.it Thor: Love and Thunder, Christian Bale è arrivato in Australia (VIDEO)

Anche Christian Bale è atterrato a Sydney, pronto a unirsi al cast di Thor: Love and Thunder in un ruolo che per adesso è ancora misterioso. Christian Bale ha fatto il suo arrivo in Australia per unir ...

Thor: Love and Thunder, Christian Bale sbarca in Australia per prepararsi al film Marvel?

È emerso in rete il video dell'arrivo di Christian Bale a Sydney, ma le riprese del film di Taika Waiti non dovrebbero iniziare prima di gennaio.

Anche Christian Bale è atterrato a Sydney, pronto a unirsi al cast di Thor: Love and Thunder in un ruolo che per adesso è ancora misterioso. Christian Bale ha fatto il suo arrivo in Australia per unir ...È emerso in rete il video dell'arrivo di Christian Bale a Sydney, ma le riprese del film di Taika Waiti non dovrebbero iniziare prima di gennaio.