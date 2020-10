Romeo | Giulietta e il cuzzetiello

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) A Verona il Ristorante Officina dei Sapori è uno di quei luoghi dove andare per una serata speciale, da trascorrere senza guardare l’orologio, concedendosi una degustazione di pesce e una buona bottiglia di vino, consigliata da personale esperto, a cui è bello affidarsi. I locali come questo non improvvisano, costruiscono ogni piatto e ogni momento con cura, delicatezza, sapendo studiare non solo ottimi piatti, ma anche un’atmosfera che invita i commensali ad abbandonare preoccupazioni e cattivi pensieri e rilassarsi. È un’esperienza che, non a caso, Tammaro e la sua brigata, in origine, avevano scelto di proporre solo per cena, perché nella cultura italiana è quello il momento più adatto ad accogliere un’idea di cucina come la loro. Al contrario, a pranzo spesso si è di fretta, si mangia con la prospettiva degli ...