Parma, poliziotto dà un calcio a un manifestante in piazza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'episodio al termine della manifestazione contro il provvedimenti del Governo. L'agente è stato sospeso dal servizio operativo

La questura di Parma comunica che, in riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto martedì sera in piazza Garibaldi, "sono stati già avviati opportuni ...

La questura di Parma comunica che, in riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto martedì sera in piazza Garibaldi, "sono stati già avviati opportuni ...