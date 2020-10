No Time To Die: il rinvio della data di uscita costerà molto caro a MGM (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la recente notizia di un tentativo, non confermato da MGM, di vendere No Time To Die per una potenziale uscita direttamente in streaming per 600 milioni di dollari, esorbitante cifra che pare abbia fatto scappare anche le maggiori piattaforme, il sito The Hollywood Reporter riporta ora che i prestiti che MGM ha preso per realizzare il nuovo film di Bond costeranno allo studio 1 milione di dollari in interessi ogni mese fino all’uscita del film. No Time To Die: il nuovo Bond non uscirà direttamente in streaming perché troppo costoso? Il venticinquesimo film della serie e ruolo finale di Daniel Craig come 007 ha fruito di un budget di 250 milioni di dollari. Il cast di “No Time To Die” includerà anche Rami Malek nei panni ... Leggi su cineblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la recente notizia di un tentativo, non confermato da MGM, di vendere NoTo Die per una potenzialedirettamente in streaming per 600 milioni di dollari, esorbitante cifra che pare abbia fatto scappare anche le maggiori piattaforme, il sito The Hollywood Reporter riporta ora che i prestiti che MGM ha preso per realizzare il nuovo film di Bond costeranno allo studio 1 milione di dollari in interessi ogni mese fino all’del film. NoTo Die: il nuovo Bond non uscirà direttamente in streaming perché troppo costoso? Il venticinquesimo filmserie e ruolo finale di Daniel Craig come 007 ha fruito di un budget di 250 milioni di dollari. Il cast di “NoTo Die” includerà anche Rami Malek nei panni ...

