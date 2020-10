Niente posto letto | passa la notte in ambulanza

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Mena Bove Un’odissea lunga unaper un paziente positivo covid. Organizzazione sanitaria: sottozero.posti, nessuno spazio in nessun ospedale della provincia di Salerno, giri inalla disperata ricerca di un luogo idoneo per essere sottoad un esame Tac, malore crescente e speranze sempre più affievolite. In Campania non moriremo di covid ma per la cattiva organizzazione sanitaria che non consente di ottenere le cure adeguate! Chi è positivo al covid ed ha bisogno di assistenza non sa a chi rivolgersi. Ieri mattina, intorno alle 5, è iniziata l’odissea per un 50enne positivo al covid. L’uomo aveva fatto il tampone a sue spese e si stava curando a casa quando ha iniziato ad avere problemi di respirazione. L’articolo ...