Nicole Kidman star della serie Things I Know To Be True

Nicole Kidman sarà la protagonista e produttrice della serie Amazon intitolata Things I Know To Be True, tratta dallo spettacolo teatrale. Gli episodi della serie Things I Know to Be True racconteranno la storia di un matrimonio e la natura in continua evoluzione dell'amore che unisce i membri di una famiglia. Bob e Fran Prince

Nicole Kidman sarà la protagonista e produttrice della serie drammatica intitolata Things I Know to Be True, un progetto che verrà realizzato per Amazon. Lo show si ispira a un omonimo ...

