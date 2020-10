Milano, arrestato rapinatore seriale di escort: le contattava su internet e e le aggrediva in casa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Polizia di Milano ha arrestato nei giorni scorsi, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, un pregiudicato 27enne pakistano ritenuto il responsabile del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Polizia dihanei giorni scorsi, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di, un pregiudicato 27enne pakistano ritenuto il responsabile del ...

