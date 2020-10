Merkel chiude bar e ristoranti dal 2 novembre: «Non conosciamo l’origine del 75% dei contagi» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione descritta da Angela Merkel nell’incontro con i Länder della Germania è davvero molto diversa rispetto a quella che è la vulgata di un Paese efficiente nei confronti del coronavirus e sicuramente molto più preparato di realtà come quella dell’Italia. La cancelliera tedesca, infatti, ha affermato che le misure del cosiddetto lockdown soft – quello che prevede una stretta sui locali della movida – entreranno in vigore a partire dal 2 novembre. Angela Merkel chiude e chiede alle regioni uno sforzo per non affrontare con pessimismo questa fase di restrizioni. LEGGI ANCHE > Anche la Germania pensa a un lockdown all’italiana Merkel chiude bar e ristoranti, il semi-lockdown della Germania La ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione descritta da Angelanell’incontro con i Länder della Germania è davvero molto diversa rispetto a quella che è la vulgata di un Paese efficiente nei confronti del coronavirus e sicuramente molto più preparato di realtà come quella dell’Italia. La cancelliera tedesca, infatti, ha affermato che le misure del cosiddetto lockdown soft – quello che prevede una stretta sui locali della movida – entreranno in vigore a partire dal 2. Angelae chiede alle regioni uno sforzo per non affrontare con pessimismo questa fase di restrizioni. LEGGI ANCHE > Anche la Germania pensa a un lockdown all’italianabar e, il semi-lockdown della Germania La ...

