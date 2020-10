L’Antitrust apre un’istruttoria su Google per la raccolta dei dati degli utenti con la pubblicità. La finanza nella sede dell’azienda (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Abuso di posizione dominante nel mercato della pubblicità online. Google torna nel mirino dell’Antitrust: questa volta l’accusa è di aver utilizzato in modo “discriminatorio l’enorme mole di dati raccolti attraverso le proprie applicazioni, impedendo agli operatori concorrenti nei mercati della raccolta pubblicitaria online di poter competere in modo efficace”. In ballo ci sono quindi i dati degli utenti, che il colosso controllato da Alphabet Inc ottiene grazie ai suoi servizi diffusi in modo capillare sul web (a partire da Google Adsense). Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato Google si sarebbe rifiutata di fornire le chiavi di decriptazione dell’ID ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Abuso di posizione dominante nel mercato della pubblicità online.torna nel mirino dell’Antitrust: questa volta l’accusa è di aver utilizzato in modo “discriminatorio l’enorme mole diraccolti attraverso le proprie applicazioni, impedendo agli operatori concorrenti nei mercati dellapubblicitaria online di poter competere in modo efficace”. In ballo ci sono quindi i, che il colosso controllato da Alphabet Inc ottiene grazie ai suoi servizi diffusi in modo capillare sul web (a partire daAdsense). Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercatosi sarebbe rifiutata di fornire le chiavi di decriptazione dell’ID ...

