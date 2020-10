Jannik Sinner-Rublev, ottavi ATP 500 Vienna: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’altoatesino è stato impeccabile contro il norvegese Casper Ruus all’esordio nella competizione sul cemento indoor della capitale austriaca e ora dovrà fare i conti col fortissimo russo, attuale numero 8 al mondo. Il 19enne partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per potersela giocare alla pari con il rivale e cercare di qualificarsi ai quarti di finale, dove potrebbe esserci il testa a testa con Dominic Thiem. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Jannik Sinner-Andrey ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)affronterà Andreyaglidi finale del torneo ATP 500 di. L’altoatesino è stato impeccabile contro il norvegese Casper Ruus all’esordio nella competizione sul cemento indoor della capitale austriaca e ora dovrà fare i conti col fortissimo russo, attuale numero 8 al mondo. Il 19enne partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per potersela giocare alla pari con il rivale e cercare di qualificarsi ai quarti di finale, dove potrebbe esserci il testa a testa con Dominic Thiem. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio di-Andrey ...

