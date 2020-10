“È andata così. Purtroppo”. Melissa Satta e Kevin Boateng, è lei a confermare tutto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Melissa Satta, il matrimonio raggiunge il capolinea. La rottura da Kevin Prince Boateng è stata confermata sul settimanale Chi. Una crisi di cui si è sentito chiacchierare durante tutti i mesi estivi e che ad agosto sembrava essere smentita dall’ex velina. Purtroppo, come sottolineato dallo stesso Signorini, nessun tentativo fatto da Kevin è andato a buon fine. La Satta chiude la storia. Dopo alcuni giorni trascorsi in compagnia della sua fidata amica Arianna, nonchè moglie dell’imprenditore Renzo Rosso, la Satta sembra non voler tornare sui propri passi. E a sua assenza persino tra gli spettator in tribuna durante l’ultima partita del Monza la direbbe lunga sulla sua decisione, che al momento, sembra essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020), il matrimonio raggiunge il capolinea. La rottura daPrinceè stata confermata sul settimanale Chi. Una crisi di cui si è sentito chiacchierare durante tutti i mesi estivi e che ad agosto sembrava essere smentita dall’ex velina. Purtroppo, come sottolineato dallo stesso Signorini, nessun tentativo fatto daè andato a buon fine. Lachiude la storia. Dopo alcuni giorni trascorsi in compagnia della sua fidata amica Arianna, nonchè moglie dell’imprenditore Renzo Rosso, lasembra non voler tornare sui propri passi. E a sua assenza persino tra gli spettator in tribuna durante l’ultima partita del Monza la direbbe lunga sulla sua decisione, che al momento, sembra essere ...

