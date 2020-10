Coronavirus | Brusaferro | “Rt sopra 1 in tutte le Regioni | non mollare su asintomatici”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – L’epidemia da CoViD-19 attualmente è “largamente diffusa in tutta l’Italia” e “non è più localizzata”. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), lo dice in audizione alla commissione Igiene e sanità del Senato.

L’AQUILA – L ‘epidemia” di Covid-19 “è ormai diffusa in tutto il Paese, non più localizzata. In queste settimane stiamo vivendo una crescita dell’incidenza” di nuovi casi. L’indice di contagio “Rt è s ...Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), è intervenuto in Commissione Sanità del Senato per parlare dello studio Tsunami sul ...