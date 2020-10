Borsa: Tokyo, apertura in calo, -0,47%, (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tokyo, 28 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa in scia ai timori di un'espansione dei contagi di coronavirus a livello globale. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020), 28 OTT - Ladiavvia la seduta col segno meno, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa in scia ai timori di un'espansione dei contagi di coronavirus a livello globale. ...

Imprese: Thailandia, chiude il grande magazzino giapponese Tokyu

Tokyu Departmet Store, parte della società giapponese Tokyu, quotata alla Borsa di Tokyo, è solo l’ultima di una serie di società giapponesi della vendita al dettaglio e della grande distribuzione ad ...

