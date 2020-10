Traffico Roma del 27-10-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla puntina congestionato ildiretto aa causa di un incidente abbiamo lunghe tra Pomezia e il Castel di Decima effetto di queste cose sulla Pontina ilsulla via Laurentina naturalmente entrando asulla via Appia Antica disagi tra la via Ardeatina e Porta San Sebastiano si tratta di incolonnamenti peraltezza via di Grottarossasulla Cassia e sulla Flaminia code e rallentamenti sul Raccordo Anulare non ci sono particolari disagi die Sono pochi i disagi sul tratto Urbano dell’a24 abbiamo soltanto rallentamenti all’altezza della tangenziale est per i dettagli di queste e di altre notizie ...