Speciale Halloween | Leatherface | giù la maschera!

(Di martedì 27 ottobre 2020)in una scena di “Non aprite quella porta” © crediti fotografici vulture.comChesia una delle figure più iconiche dell’universo horror non c’è da ribadirlo: chiunque ha ormai ben nota la sua maschera fatta di pelle umana e la sega elettrica che brandisce follemente e con cui uccide le sue vittime nella saga di Non aprite quella porta, uno dei capisaldi del genere. Forse meno note sono le sue origini, quelle vere: per scoprire chi si nasconde davvero sotto la maschera, dobbiamo fare un passo indietro e arrivare agli anni ’40. Ed Gein: giù la maschera Ed Gein © crediti fotografici: deepculture.altervista.orgEd Gein è noto anche come “il macellaio di Plainfield” poiché non si limitava a uccidere le sue vittime: le scuoiava e ne conservava i ...