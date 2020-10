Shakhtar Donetsk Inter, Conte si aggrappa a Lukaku che insegue il record di CR7 (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa sera l’Inter scenderà in campo contro lo Shakhtar Donetsk in una partita che non può fallire: Conte si aggrappa a Lukaku Antonio Conte non vuole ripetere i vecchi inciampi: non è più concesso sbagliare strada. Questa sera contro lo Shakhtar Donetsk la vittoria è fondamentale per non mettere in salita un girone di Champions a dir poco difficile. Per cercare i tre punti Conte si affiderà, come sempre, a Romelu Lukaku. Da inizio stagione in 9 partite il belga l’ha messa dentro 10 volte. Ora a Kiev Romelu cerca la lode per allungare questo stato di grazia permanente e risolvere un bel po’ di problemi alla sua Inter. Come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa sera l’scenderà in campo contro loin una partita che non può fallire:siAntonionon vuole ripetere i vecchi inciampi: non è più concesso sbagliare strada. Questa sera contro lola vittoria è fondamentale per non mettere in salita un girone di Champions a dir poco difficile. Per cercare i tre puntisi affiderà, come sempre, a Romelu. Da inizio stagione in 9 partite il belga l’ha messa dentro 10 volte. Ora a Kiev Romelu cerca la lode per allungare questo stato di grazia permanente e risolvere un bel po’ di problemi alla sua. Come ...

Questa sera l'Inter scenderà in campo contro lo Shakhtar Donetsk in una partita che non può fallire: Conte si aggrappa a Lukaku Antonio Conte non vuole ripetere i vecchi inciampi: non è più concesso ...

