Sanremo 2021, “Quest’anno richieste a poter partecipare dal doppio dei big”, rivela Amadeus (Di martedì 27 ottobre 2020) “Al momento il Festival di Sanremo è dal 2 al 6 marzo e ci sarà. Per quanto riguarda tutti gli altri elementi li valuteremo al momento opportuno. Parlare di pubblico oggi è irrazionale, visto che le situazioni virano da un momento all’altro”. Così stamane il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, intervenendo al fianco di Amadeus alla presentazione di ‘AmaSanremo’. Un Festival chiamato a passare il testimone alle nuove realtà musicali Riguardo alla gara, rispetto alle precedenti edizioni, come ha spiegato il direttore artistico-conduttore, c’è molto più interesse da parte dei big. Una situazione prevedibile, vista la grandissima crisi rappresentata dalla recrudescenza del Covid ma, diciamo la verità, anche per via della ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020) “Al momento il Festival diè dal 2 al 6 marzo e ci sarà. Per quanto riguarda tutti gli altri elementi li valuteremo al momento opportuno. Parlare di pubblico oggi è irrazionale, visto che le situazioni virano da un momento all’altro”. Così stamane il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, intervenendo al fianco dialla presentazione di ‘Ama’. Un Festival chiamato a passare il testimone alle nuove realtà musicali Riguardo alla gara, rispetto alle precedenti edizioni, come ha spiegato il direttore artistico-conduttore, c’è molto più interesse da parte dei big. Una situazione prevedibile, vista la grandissima crisi rappresentata dalla recrudescenza del Covid ma, diciamo la verità, anche per via della ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Stiamo lavorando per fare Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo in totale sicurezza. A gennaio capiremo e valuter… - infoitcultura : Sanremo 2021, in arrivo una grande sorpresa per il pubblico - Notiziedi_it : Amadeus e il Festival di Sanremo 2021: “Sarà la kermesse della rinascita” - xboobsrita : Amadeus su Sanremo 2021: 'si decide tutto a gennaio' mi trema il culo - MIRTILLAway : RT @RadioItalia: Le ultime dichiarazioni di Amadeus su Sanremo 2021 -