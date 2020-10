Sampdoria-Salernitana, Ranieri: «Partita bella e difficile. Derby, non conta la classifica» (Di martedì 27 ottobre 2020) La Sampdoria supera la Salernitana nel match di Coppa Italia. Le dichiarazioni a fine gara di Claudio Ranieri Successo della Sampdoria contro la Salernitana nel match del terzo turno di Coppa Italia, grazie alla rete firmata da La Gumina. Le parole a Rai Sport al termine del match di Claudio Ranieri, allenatore dei blucerchiati. SCELTE – «Ci alleniamo in tanti, siamo in 24 e si allenano tutti bene. Meritavano questi ragazzi per come si stanno impegnando. È stata una Partita bella e difficile, abbiamo creato molto. Forse potevamo segnare di più». LA GUMINA – «Ha capito cosa gli chiedo e cosa è meglio per lui. Ha fatto un gol ed era difficilissimo fare contropiede perché ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Lasupera lanel match di Coppa Italia. Le dichiarazioni a fine gara di ClaudioSuccesso dellacontro lanel match del terzo turno di Coppa Italia, grazie alla rete firmata da La Gumina. Le parole a Rai Sport al termine del match di Claudio, allenatore dei blucerchiati. SCELTE – «Ci alleniamo in tanti, siamo in 24 e si allenano tutti bene. Meritavano questi ragazzi per come si stanno impegnando. È stata una, abbiamo creato molto. Forse potevamo segnare di più». LA GUMINA – «Ha capito cosa gli chiedo e cosa è meglio per lui. Ha fatto un gol ed era difficilissimo fare contropiede perché ...

