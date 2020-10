Roma | bimba morta dopo un intervento | condannati gli anestesisti

(Di martedì 27 ottobre 2020) Auna bambina di dieci anni ha perso la vita in seguito ad un’di routine. Oggi sono arrivate le condanne. La piccola Giovanna Fatello, una bambina di 10 anni, è deceduta nel 2014 in seguito ad un’operazione all’orecchio, ritenuta di routine. L’avvenne presso la clinica privata di “Villa Mafalda“, a. LEGGI …

La bimba aveva 10 anni nel 2014, quando si sottopose ad un intervenuto definito di routine al timpano, da cui però la stessa non si riprese più. Oggi sono arrivate le condanne del tribunale di Roma, ...A Roma una bambina di dieci anni ha perso la vita in seguito ad un’intervento di routine. Oggi sono arrivate le condanne. La piccola Giovanna Fatello, una bambina di 10 anni, è deceduta nel 2014 in ...