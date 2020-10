Ricciardi | «Lockdown necessario a Milano e Napoli»

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il consulente spiega: «Auno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il, in altre aree del Paese no»

In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no‘. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, torna a chiedere dei lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di ...Le misure dell'ultimo Dpcm non sono sufficienti per fermare la nuova ondata di Covid. Lo spiega il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi a Omnibus su La7. «Le ...