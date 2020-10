Real Sociedad-Napoli sarà diretta dall’inglese Pawson (Di martedì 27 ottobre 2020) L’UEFA ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida di Europa League tra Real Sociedad e Napoli. La partita è stata affidata all’inglese Craig Pawson. Di seguito la designazione completa. 21:00 CET – San Sebastián (Estadio de Anoeta)Real Sociedad de Fútbol (ESP) – SSC Napoli (ITA) Group F Referee: Craig Pawson (ENG) Assistant Referee 1: Ian Hussin (ENG) Assistant Referee 2: Constantine Hatzidakis (ENG) Fourth Official: Andrew Madley (ENG) UEFA Referee Observer: Pascal Garibian (FRA) UEFA Delegate: Iain Blair (SCO) In questo turno di Europa League, impegnati anche gli arbitri italiani. Maurizio Mariani di Aprilia dirigerà infatti la partita tra Royal Antwerp e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) L’UEFA ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida di Europa League tra. La partita è stata affidata all’inglese Craig. Di seguito la designazione completa. 21:00 CET – San Sebastián (Estadio de Anoeta)de Fútbol (ESP) – SSC(ITA) Group F Referee: Craig(ENG) Assistant Referee 1: Ian Hussin (ENG) Assistant Referee 2: Constantine Hatzidakis (ENG) Fourth Official: Andrew Madley (ENG) UEFA Referee Observer: Pascal Garibian (FRA) UEFA Delegate: Iain Blair (SCO) In questo turno di Europa League, impegnati anche gli arbitri italiani. Maurizio Mariani di Aprilia dirigerà infatti la partita tra Royal Antwerp e ...

