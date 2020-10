Puglia: ricoveri ordinari sospesi a tempo indeterminato Provvedimento di Lopalco-Montanaro (Di martedì 27 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Con una nota a firma dell’assessore alle Politiche della Salute Pier Luigi Lopalco e del direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, la Regione ha confermato oggi, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, la sospensione dei ricoveri programmati negli ospedali pubblici e privati, Ircss e Enti ecclesiastici a causa dell’evoluzione delle criticità dell’emergenza Covid-19. Saranno effettuati solo ricoveri di urgenza non differibili provenienti dai Pronto Soccorso. Saranno garantite le prestazioni di oncologia, quelle non differibili del percorso nascita, le prestazioni di neurochirurgia, di cardiochirurgia, di chirurgia pediatrica, ortopedica, vascolare, e le prestazioni per i pazienti con malattie ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Con una nota a firma dell’assessore alle Politiche della Salute Pier Luigie del direttore del Dipartimento Salute, Vito, la Regione ha confermato oggi, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, la sospensione deiprogrammati negli ospedali pubblici e privati, Ircss e Enti ecclesiastici a causa dell’evoluzione delle criticità dell’emergenza Covid-19. Saranno effettuati solodi urgenza non differibili provenienti dai Pronto Soccorso. Saranno garantite le prestazioni di oncologia, quelle non differibili del percorso nascita, le prestazioni di neurochirurgia, di cardiochirurgia, di chirurgia pediatrica, ortopedica, vascolare, e le prestazioni per i pazienti con malattie ...

