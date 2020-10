Proteste Covid in tutta Italia | scene di guerriglia a Milano e Napoli | lanciata anche una molotov

(Di martedì 27 ottobre 2020)inL’ondata di malcontento si è spostata dain altre città. Scontri atra manifestanti e forze dell’ordine durante un corteo non autorizzato organizzato per protestare contro il nuovo Dpcm anti-. Le nuove misure proposte dal governo, nello specifico la restrizione che prevede la chiusura di bar e ristoranti alle 18, ha spinto centinaia di persone a scendere in piazza. Negozi saccheggiati, bidoni della spazzatura e auto incendiate; sono stati lanciati fumogeni e bombe carta contro gli agenti. Ad essere rimasto ferito un poliziotto: fermati 15 dimostranti, che sono stati portati in Questura. Momenti di tensionea Torino e Trieste. Nel capoluogo campano invece la ...

È Lo slogan che accompagna la protesta dei taxi , arrivati in piazza del Plebiscito ... per il contenimento dei contagi da Covid, i danni economici al settore rischiano di diventare irreversibili". La ...in tutta Italia si sono svolte manifestazioni di protesta contro il Dpcm che impone le nuove chiusure per limitare il contagio da Covid. Altre se ne annunciano per le prossime ore. In piazza anche a ...