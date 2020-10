Pompei, un’antica conceria romana sarà resa visitabile. Restauro grazie a una partnership pubblico-privato (Di martedì 27 ottobre 2020) È un documento eccezionale non solo di vita quotidiana dell’antichità, ma anche di una tradizione di lavorazione artigianale in cui l’Italia eccelle, e in particolare la Campania. grazie a una partnership tra pubblico e privato in un settore strategico come quello dei beni culturali, a Pompei, nella Regio I, insula 5, tornerà visibile il più grande impianto artigianale per la lavorazione delle pelli rinvenuto nella città antica. L’intervento di Restauro e valorizzazione in corso della grande conceria è frutto della collaborazione tra il Parco archeologico e Unione Nazionale Industria Conciaria Italiane, che ha sponsorizzato il progetto di lavoro. Già nel 2008 l’Unic aveva contribuito al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) È un documento eccezionale non solo di vita quotidiana dell’antichità, ma anche di una tradizione di lavorazione artigianale in cui l’Italia eccelle, e in particolare la Campania.a unatrain un settore strategico come quello dei beni culturali, a, nella Regio I, insula 5, tornerà visibile il più grande impianto artigianale per la lavorazione delle pelli rinvenuto nella città antica. L’intervento die valorizzazione in corso della grandeè frutto della collaborazione tra il Parco archeologico e Unione Nazionale Industria Conciaria Italiane, che ha sponsorizzato il progetto di lavoro. Già nel 2008 l’Unic aveva contribuito al ...

sonospento : RT @pompeii_sites: Un altro importante edificio di Pompei, la conceria della Regio I, il più grande impianto artigianale per la lavorazione… - ArcheoAndrea : RT @pompeii_sites: Un altro importante edificio di Pompei, la conceria della Regio I, il più grande impianto artigianale per la lavorazione… - teppuz : RT @pompeii_sites: Un altro importante edificio di Pompei, la conceria della Regio I, il più grande impianto artigianale per la lavorazione… - GoknarAysegul : RT @pompeii_sites: Un altro importante edificio di Pompei, la conceria della Regio I, il più grande impianto artigianale per la lavorazione… - johnmacleod19 : RT @pompeii_sites: Un altro importante edificio di Pompei, la conceria della Regio I, il più grande impianto artigianale per la lavorazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei un’antica video - amministrative2020, pompei. intervista a carmine lo sapio IlCorrierino.com