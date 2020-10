Pele, semplicemente il Re del calcio. (Di martedì 27 ottobre 2020) di Alberto Sigona. Pele’ (BRASILE, 1940) calcio. Soprannominato O’Rey (Il Re), è quasi universalmente riconosciuto il più grande mito calcistico (e forse sportivo) di tutti i tempi. Numero dieci straordinariamente completo, versatile ed efficiente (con una continuità di rendimento eccezionale), Pelè era un centrocampista-attaccante che eccelleva in ogni fondamentale. Sogno proibito di ogni squadra di … Leggi su freeskipper (Di martedì 27 ottobre 2020) di Alberto Sigona.’ (BRASILE, 1940). Soprannominato O’Rey (Il Re), è quasi universalmente riconosciuto il più grande mito calcistico (e forse sportivo) di tutti i tempi. Numero dieci straordinariamente completo, versatile ed efficiente (con una continuità di rendimento eccezionale), Pelè era un centrocampista-attaccante che eccelleva in ogni fondamentale. Sogno proibito di ogni squadra di …

sorrisobot : RT @gianni_celani: @indiavolati @Teo__Visma Però per qualcuno 'deve mettere la testa'...quasi fosse un decerebrato alla Balotelli! Mai fuor… - gianni_celani : @indiavolati @Teo__Visma Però per qualcuno 'deve mettere la testa'...quasi fosse un decerebrato alla Balotelli! Mai… - GPatagonico : Buon Compleanno a Edson Arantes Do Nascimento, semplicemente Pelè - davidefent : RT @effetronky: 'Il calcio è musica, danza e armonia, non c'è nulla di più allegro di una palla che rimbalza' Auguri al più grande di tutt… - MondoSportivoIT : RT @robtor83: Il suo gol più bello non lo abbiamo mai visto, la sua rovesciata più bella è finta. Il mio omaggio per @MondoSportivoIT a Eds… -

Ultime Notizie dalla rete : Pele semplicemente Pele | semplicemente il Re del calcio Zazoom Blog Il più grande? Pelè!

"Babbo, chi è stato il più grande giocatore del mondo? Pelè. È stato Pelè" Basterebbe l'incipit sopra per descrivere Pelè, Edson Arantes Do Nascimento. Ero un bambino quando iniziai ad affacciarmi cur ...

La Serie A senza Pelé

Che di ingaggio prendono 25 milioni a testa, per dire la percezione che si ha del valore di Pelé. Questa sottostoria di Pelé parte già nel 1958, quando questo meraviglioso diciottenne diventa il simbo ...

"Babbo, chi è stato il più grande giocatore del mondo? Pelè. È stato Pelè" Basterebbe l'incipit sopra per descrivere Pelè, Edson Arantes Do Nascimento. Ero un bambino quando iniziai ad affacciarmi cur ...Che di ingaggio prendono 25 milioni a testa, per dire la percezione che si ha del valore di Pelé. Questa sottostoria di Pelé parte già nel 1958, quando questo meraviglioso diciottenne diventa il simbo ...