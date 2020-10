Modi alternativi per festeggiare Halloween in casa o fuori

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non è obbligatorio travestirsi e assembrarsi per godersi la notte di sabato 31 ottobre. Ci si può calare lo stesso nell’atmosfera “da brivido”, con attività adatte a tutta la famiglia. Ed è l’occasione per scoprire il lato più intimo e profondo, ma anche divertente, di una festa troppo spesso bollata come “un’americanata”