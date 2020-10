Mindhunter: la terza stagione è sempre più improbabile (Di martedì 27 ottobre 2020) La terza stagione di Mindhunter si farà? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul futuro della serie Netflix di David Fincher Ambientata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, Mindhunter, serie con protagonisti Jonathan Groff e Holt McCallany nei panni degli agenti speciali Holden Ford e Bill Tench e Anna Torv in quelli della psicologa Wendy Carr, segue le vicende della Behavioral Science Unit dell’FBI, l’organizzazione costituita in risposta a un’ondata di aggressioni sessuali e omicidi in America, che ha portato a una migliore comprensione dei criminali che in seguito sarebbero stati identificati come serial killer. Prima che scoppiasse la pandemia da COVID-19, la serie crime acclamata da critica e pubblico era stata sospesa in modo che il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladisi farà? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul futuro della serie Netflix di David Fincher Ambientata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80,, serie con protagonisti Jonathan Groff e Holt McCallany nei panni degli agenti speciali Holden Ford e Bill Tench e Anna Torv in quelli della psicologa Wendy Carr, segue le vicende della Behavioral Science Unit dell’FBI, l’organizzazione costituita in risposta a un’ondata di aggressioni sessuali e omicidi in America, che ha portato a una migliore comprensione dei criminali che in seguito sarebbero stati identificati come serial killer. Prima che scoppiasse la pandemia da COVID-19, la serie crime acclamata da critica e pubblico era stata sospesa in modo che il ...

MegaNerd__ : David Fincher ha lasciato poche speranze ai fan in attesa di una terza stagione di #Mindhunter, che al momento semb… - moviestruckers : #Mindhunter: per #DavidFincher una terza stagione è improbabile - acenaconLynch : #Mindhunter che probabilmente non avrà una terza stagione. - RameenGirl : Ma la terza stagione di mindhunter che fine ha fatto? - yumezxx : RT @househarington: 'Mindhunter per il momento non si farà perché è troppo costosa. Se arriverà una terza stagione, non sarà prima di 5 ann… -