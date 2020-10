Little Nightmares II - prova (Di martedì 27 ottobre 2020) Sporco, in disuso, consumato da qualsiasi tipo di positività, irrimediabilmente corrotto. Infestato da presenze inquietanti che nell'ombra attendono il più piccolo passo falso, pronte a tutto per il solo scopo di fermarci, per sempre. Mani fameliche che si allungano verso il collo di due ragazzini ignari ma coraggiosi, disposti a tutto pur di fuggire da un mondo grottescamente disturbante. Le Fauci sono alle spalle. Gli incubi no.Insieme a Limbo e all'ancora più convincente Inside targati Playdead, Little Nightmares è quel titolo che più di tutti è riuscito a lasciare il segno all'interno di una categoria di puzzle-platform tanto piccola quanto capace di raggiungere picchi di altissima qualità. Tanto stile, tanta ambiguità e un focus sull'atmosfera capace di attirare una nutrita schiera di fan che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Sporco, in disuso, consumato da qualsiasi tipo di positività, irrimediabilmente corrotto. Infestato da presenze inquietanti che nell'ombra attendono il più piccolo passo falso, pronte a tutto per il solo scopo di fermarci, per sempre. Mani fameliche che si allungano verso il collo di due ragazzini ignari ma coraggiosi, disposti a tutto pur di fuggire da un mondo grottescamente disturbante. Le Fauci sono alle spalle. Gli incubi no.Insieme a Limbo e all'ancora più convincente Inside targati Playdead,è quel titolo che più di tutti è riuscito a lasciare il segno all'interno di una categoria di puzzle-platform tanto piccola quanto capace di raggiungere picchi di altissima qualità. Tanto stile, tanta ambiguità e un focus sull'atmosfera capace di attirare una nutrita schiera di fan che ...

Eurogamer_it : Gli incubi fanno meno paura in due? Scopritelo nella nostra anteprima di Little Nightmares II! #LittleNightmaresII - LoreficeAlfredo : @gabbodsquared Little Nightmares sarà la demo? - Lazzaaa00 : RT @gabbodsquared: Ao il 30 ottobre per GabboWeen , live dalle 18 alle 06:00 . - little nightmares 2 - Dead by Daylight - phasmophobia - A… - Miki_2313 : RT @gabbodsquared: Ao il 30 ottobre per GabboWeen , live dalle 18 alle 06:00 . - little nightmares 2 - Dead by Daylight - phasmophobia - A… - gabbodsquared : Ao il 30 ottobre per GabboWeen , live dalle 18 alle 06:00 . - little nightmares 2 - Dead by Daylight - phasmophobia… -

Ultime Notizie dalla rete : Little Nightmares Little Nightmares II | Video Anteprima Spaziogames.it Little Nightmares II - prova

Le Fauci sono alle spalle. Gli incubi no. Insieme a Limbo e all'ancora più convincente Inside targati Playdead, Little Nightmares è quel titolo che più di tutti è riuscito a lasciare il segno ...

Little Nightmares II | Video Anteprima

Cosa possiamo aspettarci da Little Nightmares II? Ottime cose, a giudicare da quanto lasciato trapelare dalla demo che abbiamo avuto la possibilità di provare: ve la mostra da vicino il nostro Domenic ...

Le Fauci sono alle spalle. Gli incubi no. Insieme a Limbo e all'ancora più convincente Inside targati Playdead, Little Nightmares è quel titolo che più di tutti è riuscito a lasciare il segno ...Cosa possiamo aspettarci da Little Nightmares II? Ottime cose, a giudicare da quanto lasciato trapelare dalla demo che abbiamo avuto la possibilità di provare: ve la mostra da vicino il nostro Domenic ...