Le ragioni di Conte sulle chiusure del Dpcm. Frecciata a Italia viva: «Non si soffi sul fuoco per un po’ di consenso». Al maestro Muti: «Sì, stop ai teatri è grave: ma torneremo presto a stare insieme» (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Quelle decise nel nuovo Dpcm non sono «chiusure indiscriminate» scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi prova a spiegare in due interventi sul Fatto quotidiano e sul Corriere della Sera, i motivi dietro l’ultima stretta per l’emergenza Coronavirus. Con le piazze in rivolta da Torino a Catania fino a ieri sera, passando per la rabbia dei ristoratori, gli operatori sportivi e di quelli dello spettacolo, compreso il maestro Riccardo Muti, il premier risponde su tutti i fronti travolti dal Dpcm, con una bacchettata anche a chi nel suo governo, vedi Italia viva, ora deve prendersi le proprie responsabilità: ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus ine nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Quelle decise nel nuovonon sono «indiscriminate» scrive il presidente del Consiglio Giuseppe, che oggi prova a spiegare in due interventi sul Fatto quotidiano e sul Corriere della Sera, i motivi dietro l’ultima stretta per l’emergenza Coronavirus. Con le piazze in rivolta da Torino a Catania fino a ieri sera, passando per la rabbia dei ristoratori, gli operatori sportivi e di quelli dello spettacolo, compreso ilRiccardo, il premier risponde su tutti i fronti travolti dal, con una bacchettata anche a chi nel suo governo, vedi, ora deve prendersi le proprie responsabilit&a;: ...

paoloangeloRF : “...Comprendere le ragioni di cui è preoccupato e che ritiene di aver fatto tutto quello che poteva .. che la cosa… - a_cegna : 1/2 Il premier #Conte risponde alla lettera del maestro #Muti e prova a spiegare le ragioni della chiusura di teatr… - Lazialibera1 : @bfr_frank @Simo_Ventura Domani conte ascolterà le loro ragioni e basta fatela finita Andate voi a gover e trovate… - IFarcela : @myrtamerlino Senza violenza non si fanno le rivoluzioni violenza è anche togliere libertà e lavoro alle famiglie s… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: @mgmaglie Ci sono molte e ottime ragioni per criticare l’incredibile governo Conte Ma l'opposizione non approfitta. U… -