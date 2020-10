Incidente mortale in autostrada, tenta di attraversare la carreggiata: travolto da un tir (Di martedì 27 ottobre 2020) Incidente mortale intorno alle 9 al chilometro 26 dell' autostrada A11, tra Pistoia e Prato Ovest , in direzione Firenze. La vittima è un uomo di 51 anni. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Leggi su lanazione (Di martedì 27 ottobre 2020)intorno alle 9 al chilometro 26 dell'A11, tra Pistoia e Prato Ovest , in direzione Firenze. La vittima è un uomo di 51 anni. La dinamica è ancora in corso di accertamento.

