In Lombardia niente lockdown: aggiornamento di Attilio Fontana e focus sulle attività (Di martedì 27 ottobre 2020) Attilio Fontana, Governatore della Lombardia ha chiarito che in Lombardia non ci sarà un nuovo lockdown. Non ci sono le condizioni per una nuova chiusura generale. Anzi, tutti gli interventi vanno nella direzione opposta, la Regione si impegnerà ad allinearsi alle nuove misure dell’ultimo Dpcm ma senza frenare di nuovo del tutto l’economia. Attilio Fontana è intervenuto sull’argomento prima dalle sedi istituzionali poi da Facebook. Ha chiarito che un titolo del Messaggero è stato riportato da altri organi di informazione in maniera errata. Sul lockdown ha chiarito “Ciò che rende ancor più grave la fake-news è che, ieri pomeriggio, alla richiesta da parte de Il Messaggero di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020), Governatore dellaha chiarito che innon ci sarà un nuovo. Non ci sono le condizioni per una nuova chiusura generale. Anzi, tutti gli interventi vanno nella direzione opposta, la Regione si impegnerà ad allinearsi alle nuove misure dell’ultimo Dpcm ma senza frenare di nuovo del tutto l’economia.è intervenuto sull’argomento prima dalle sedi istituzionali poi da Facebook. Ha chiarito che un titolo del Messaggero è stato riportato da altri organi di informazione in maniera errata. Sulha chiarito “Ciò che rende ancor più grave la fake-news è che, ieri pomeriggio, alla richiesta da parte de Il Messaggero di ...

RegLombardia : #LNews Rispettare le regole o far finta di niente? Regione Lombardia lancia la nuova campagna e mette i cittadini… - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - ernymo1 : @Franco32656300 @Riccardo72R @HuffPostItalia ..2 circoscrivere i focolai e nello stesso tempo conoscere la situazio… - QuotidianPost : In Lombardia niente lockdown: aggiornamento di Attilio Fontana e focus sulle attività - RaffyB_68 : RT @IlariaRicciP: Dopo @reportrai3 di ieri, credevo che Paragone avrebbe fatto video su video: è nella sua #Varese che accade tutto, nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia niente Lockdown in Lombardia o su Milano? Fontana: "Non ci sono le condizioni" Prima Saronno Vaccino antinfluenzale, Milano è in ritardo. I medici di base: «Senza si rischia il caos»

«E invece per ora niente — obietta il segretario generale di Snami ... Secondo al versione ufficiale della regione Lombardia non c’è nessun particolare ritardo nella campagna di vaccinazione ...

La giornalista e scrittrice si scaglia contro chi sta negando la pandemia

LEGGI ANCHE: Covid, la campagna di Regione Lombardia contro i negazionisti Infine: “Niente più ringraziamenti lasciati sui cancelli degli ospedali, niente più disegni dei bambini per i dottori, niente ...

«E invece per ora niente — obietta il segretario generale di Snami ... Secondo al versione ufficiale della regione Lombardia non c’è nessun particolare ritardo nella campagna di vaccinazione ...LEGGI ANCHE: Covid, la campagna di Regione Lombardia contro i negazionisti Infine: “Niente più ringraziamenti lasciati sui cancelli degli ospedali, niente più disegni dei bambini per i dottori, niente ...