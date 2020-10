Il contratto segreto tra Gregoraci e Briatore: “Nessun fidanzato per 3 anni”, Signorini svela tutto (Di martedì 27 ottobre 2020) I misteri sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci continuano ad alimentare la curiosità degli spettatori. Ultimamente è spuntata una dichiarazione di Alfonso Signorini, che potrebbe far luce sugli eventi. Le parole risalgono all’inizio del 2019, da Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne. In questa occasione avrebbe infatti parlato di un contratto tra Briatore e la sua ex moglie. Ecco la verità. Elisabetta Gregoraci non ha mai parlato della sua vita privata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ogni volta che qualcuno ha cercato di intavolare il discorso, la showgirl ha sempre divagato. L’ex di Briatore non ha mai confermato, ma neanche negato di essere sentimentalmente impegnata. In molti sono rimasti ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) I misteri sulla vita privata di Elisabettacontinuano ad alimentare la curiosità degli spettatori. Ultimamente è spuntata una dichiarazione di Alfonso, che potrebbe far luce sugli eventi. Le parole risalgono all’inizio del 2019, da Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne. In questa occasione avrebbe infatti parlato di untrae la sua ex moglie. Ecco la verità. Elisabettanon ha mai parlato della sua vita privata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ogni volta che qualcuno ha cercato di intavolare il discorso, la showgirl ha sempre divagato. L’ex dinon ha mai confermato, ma neanche negato di essere sentimentalmente impegnata. In molti sono rimasti ...

infoitcultura : “Contratto Gregoraci – Briatore, niente fidanzati per 3 anni”, il segreto svelato da Signorini - rainonmega : RT @AmiciTrash: RAGAZZI, ECCO A VOI IL FAMOSO SEGRETO DI PULCINELLA: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco… - paolonigaia : RT @AmiciTrash: RAGAZZI, ECCO A VOI IL FAMOSO SEGRETO DI PULCINELLA: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco… - SpiritoSfranto : @AndreaGalastro Ma poi tutto sto segreto per un contratto post matrimoniale con Briat0re? - amightyheart_ : RT @AmiciTrash: RAGAZZI, ECCO A VOI IL FAMOSO SEGRETO DI PULCINELLA: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco… -