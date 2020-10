Grande Fratello Vip, Alba Parietti preoccupata per il figlio Francesco Oppini: “È un gioco perverso” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Francesco rifiuta con educazione il gioco perverso di finire a letto con Dayane”. Così scrive in un lungo post su Instagram Alba Parietti, commentando quanto successo nelle ultime ore a suo figlio Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip. A suo dire infatti, il figlio sarebbe finito in una trappola ordita contro di lui per farlo finire a letto con Dayane Mello. E il tutto perché i concorrenti del reality hanno giocato al gioco delle coppie in cui i ragazzi sarebbero dovuti andare a dormire con le ragazze e proprio Oppini ed Enock si sono dati alla fuga, rifiutandosi di dormire con loro. “Siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “rifiuta con educazione ilperverso di finire a letto con Dayane”. Così scrive in un lungo post su Instagram, commentando quanto successo nelle ultime ore a suonella casa delVip. A suo dire infatti, ilsarebbe finito in una trappola ordita contro di lui per farlo finire a letto con Dayane Mello. E il tutto perché i concorrenti del reality hanno giocato aldelle coppie in cui i ragazzi sarebbero dovuti andare a dormire con le ragazze e proprioed Enock si sono dati alla fuga, rifiutandosi di dormire con loro. “Siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che lo ...

