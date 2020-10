Esplode la rabbia in tutta Italia contro il coprifuoco e i divieti liberticidi (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott – L’Italia scende in piazza a protestare contro il coprifuoco imposto dal governo giallofucsia. Chiudere tutto alle 18 ammazza l’economia e ristoratori, commercianti, imprenditori, tassisti ieri si sono riversati nelle strade per gridare la loro rabbia contro un Dpcm insensato e liberticida. Un giro di vite esagerato vista l’attuale situazione dell’epidemia di coronavirus, di certo non paragonabile a marzo. Da Torino a Palermo gli Italiani si ribellano alle restrizioni anti-contagio. I tassisti a Torino hanno occupato piazza Castello, a Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura e poi le hanno lasciate a terra a rappresentare ciò che resta del settore dopo il coprifuoco: un cimitero di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott – L’scende in piazza a protestareilimposto dal governo giallofucsia. Chiudere tutto alle 18 ammazza l’economia e ristoratori, commercianti, imprenditori, tassisti ieri si sono riversati nelle strade per gridare la loroun Dpcm insensato e liberticida. Un giro di vite esagerato vista l’attuale situazione dell’epidemia di coronavirus, di certo non paragonabile a marzo. Da Torino a Palermo glini si ribellano alle restrizioni anti-contagio. I tassisti a Torino hanno occupato piazza Castello, a Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura e poi le hanno lasciate a terra a rappresentare ciò che resta del settore dopo il: un cimitero di ...

Yogaolic : Anche a #Milano esplode la rabbia, rivolta anti Dpcm: molotov, bombe e assalto alla regione - razorblack66 : RT @IlPrimatoN: Da Torino a Palermo, da Milano a Napoli esplode la protesta in piazza contro il Dpcm di Conte e il coprifuoco alle 18 http… - initlabor : RT @IlPrimatoN: Da Torino a Palermo, da Milano a Napoli esplode la protesta in piazza contro il Dpcm di Conte e il coprifuoco alle 18 http… - IlPrimatoN : Da Torino a Palermo, da Milano a Napoli esplode la protesta in piazza contro il Dpcm di Conte e il coprifuoco alle… - ConfcommercioRE : ?? Ristoratori, baristi e gestori di palestre pronti a scendere in piazza Chiusi per forza Esplode la rabbia Artigia… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode rabbia Esplode la rabbia in tutta Italia contro il coprifuoco e i divieti liberticidi Il Primato Nazionale Scontri dopo il Dpcm per il Covid, il Viminale vigila sugli «infiltrati» di estrema destra e di estrema sinistra

Una rabbia che si trasforma in violenza e incendia un clima già incandescente. Per questo già da giorni dal Viminale è partita un’allerta forte — ribadita ieri — per prefetti e questori. Un richiamo a ...

Coronavirus in Veneto, migliaia in piazza contro i nuovi divieti del Dpcm

Qualche protesta organizzata dalle associazioni di categoria, molte di più esplose spontanee ... Prefettura erano in più di 2.000, tensione e rabbia. Con loro anche il presidente di Unioncamere ...

Una rabbia che si trasforma in violenza e incendia un clima già incandescente. Per questo già da giorni dal Viminale è partita un’allerta forte — ribadita ieri — per prefetti e questori. Un richiamo a ...Qualche protesta organizzata dalle associazioni di categoria, molte di più esplose spontanee ... Prefettura erano in più di 2.000, tensione e rabbia. Con loro anche il presidente di Unioncamere ...