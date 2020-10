Devil May Cry 5 accoglierà Vergil prima su PS5 e Xbox Series X/S e dopo un paio di settimane su PC, PS4 e Xbox One (Di martedì 27 ottobre 2020) Vergil di Devil May Cry arriverà come DLC di DMC5 su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 dicembre, al prezzo di € 5.Il personaggio arriverà un paio di settimane dopo il lancio di Devil May Cry 5 Special Edition per PlayStation 5 e Xbox Series S / X, l'edizione next-gen che vi permetterà di giocare nei panni di Vergil.Parlando della versione next-gen, Capcom ha confermato i dettagli sulle differenze tra Xbox Series X e S. Quest'ultima versione non avrà il 4K o il ray tracing, ma su entrambe le console di Microsoft il gioco avrà "frame rate elevati fino a 120 fps".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020)diMay Cry arriverà come DLC di DMC5 su PC, PlayStation 4 eOne il 15 dicembre, al prezzo di € 5.Il personaggio arriverà undiil lancio diMay Cry 5 Special Edition per PlayStation 5 eS / X, l'edizione next-gen che vi permetterà di giocare nei panni di.Parlando della versione next-gen, Capcom ha confermato i dettagli sulle differenze traX e S. Quest'ultima versione non avrà il 4K o il ray tracing, ma su entrambe le console di Microsoft il gioco avrà "frame rate elevati fino a 120 fps".Leggi altro...

