Covid, Marino (Anci): pronti a non far pagare Tari, Imu e Tosap. Ma Governo ci ristori (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Come Comuni abbiamo manifestato la nostra disponibilità a varare misure a sostegno delle categorie economiche colpite dalle nuove restrizioni, penso al’esenzione dal pagamento di importanti tasse locali come Tari, Tosap e Imu, purchè il Governo ci ristori delle perdite. Per ora non abbiamo ricevuto risposta”. Lo afferma Carlo Marino, presidente di Anci Campania e sindaco di Caserta, che conferma la piattaforma di proposte presentata al Governo dall’Anci nazionale, che prevede anche che i Comuni, come nel lockdown primaverile, diventino il “front office delle richieste dei cittadini. Siamo i più vicini alla popolazione, conosciamo bene i loro bisogni e le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Come Comuni abbiamo manifestato la nostra disponibilità a varare misure a sostegno delle categorie economiche colpite dalle nuove restrizioni, penso al’esenzione dal pagamento di importanti tasse locali comee Imu, purchè ilcidelle perdite. Per ora non abbiamo ricevuto risposta”. Lo afferma Carlo, presidente diCampania e sindaco di Caserta, che conferma la piattaforma di proposte presentata aldall’nazionale, che prevede anche che i Comuni, come nel lockdown primaverile, diventino il “front office delle richieste dei cittadini. Siamo i più vicini alla popolazione, conosciamo bene i loro bisogni e le ...

ConsolatoRsmUK : RT @AffariEsteriSMR: ?????? Intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, trasmessa durante il Festival @DiplomacyinR… - iris_versari : RT @Danton70: @marinosinibaldi traccia il passaggio a Nord-Ovest della cultura ai tempi del #COVID__19 : Ai teatri e ai cinema serve un’alt… - Nadia29707647 : @rubio_chef @WRicciardi A San Marino non c’è il covid è tutto aperto.......bar, ristoranti, palestre e piscine....?? - AffariEsteriSMR : ?????? Intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, trasmessa durante il Festival… - giusmari78 : #Covid #ReggioCalabria lancia la task force. Uno strumento in più per far fronte alla grave emergenza sanitaria che… -