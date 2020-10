Come ha fatto un tedesco a diventare il sindaco di Timi?oara (Di martedì 27 ottobre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Poche grandi città in Europa possono affermare di aver eletto uno straniero a capo del proprio municipio. Dal 27 settembre Timișoara, città della Romania occidentale, non lontano dall’Ungheria e dalla Serbia, è gestita da Dominic Fritz, cittadino tedesco non di origini rumene, nato 37 anni fa a Lörrach, nel Baden-Württemberg. Quando arrivò a Timișoara nel 2003, all’età di 20 anni, Come volontario in un centro per bambini svantaggiati della Fondazione Caritas probabilmente non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato sindaco della terza città più grande della Romania. Fu in quell’occasione che imparò il rumeno, una lingua che oggi parla correntemente. «Questo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 ottobre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Poche grandi città in Europa possono affermare di aver eletto uno straniero a capo del proprio municipio. Dal 27 settembre Timișoara, città della Romania occidentale, non lontano dall’Ungheria e dalla Serbia, è gestita da Dominic Fritz, cittadinonon di origini rumene, nato 37 anni fa a Lörrach, nel Baden-Württemberg. Quando arrivò a Timișoara nel 2003, all’età di 20 anni,volontario in un centro per bambini svantaggiati della Fondazione Caritas probabilmente non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventatodella terza città più grande della Romania. Fu in quell’occasione che imparò il rumeno, una lingua che oggi parla correntemente. «Questo ...

