Violenza donne, ecco il modello ‘RiNascere’ per contrarla (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “La Convenzione di Istanbul ha tra i propri obiettivi quello di eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, promuovendo la parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia delle donne”. È da qui che parte la psicoterapeuta Francesca Malatacca, anche responsabile scientifica di ‘Vite senza Paura Onlus’ e docente di Psicologia sociale alla Link Campus University, per spiegare il suo modello ‘RiNascere ©’, Ricerca e Intervento per il Contrasto alla Violenza di Genere, un “percorso di consapevolezza, fuoriuscita e reinserimento delle donne vittime di violenza”- come lei stessa spiega alla Dire- basato sulle linee guida dell’Oms e sui Principi della Convenzione di Istanbul. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “La Convenzione di Istanbul ha tra i propri obiettivi quello di eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, promuovendo la parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia delle donne”. È da qui che parte la psicoterapeuta Francesca Malatacca, anche responsabile scientifica di ‘Vite senza Paura Onlus’ e docente di Psicologia sociale alla Link Campus University, per spiegare il suo modello ‘RiNascere ©’, Ricerca e Intervento per il Contrasto alla Violenza di Genere, un “percorso di consapevolezza, fuoriuscita e reinserimento delle donne vittime di violenza”- come lei stessa spiega alla Dire- basato sulle linee guida dell’Oms e sui Principi della Convenzione di Istanbul.

luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - Europarl_IT : 'Un onore annunciare che le donne e gli uomini dell'opposizione democratica in Bielorussia riceveranno il Premio… - FiorellaMannoia : METTIAMO FINE A QUESTA ENNESIMA VIOLENZA ULLE DONNE. DENUNCIAMO! - Fabiola70752859 : RT @miss_parointest: Oggi ho vito una mostra sulla violenza sulle donne: COM’ERI VESTITA? - Acidasempre98 : Come la penso io su Dayane: lasciando stare le evidenti limitazioni legali. Se una donna ha difficoltà a reagire e… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza donne Violenza donne, ecco il modello 'RiNascere' per contrarla - DIRE.it Dire Indietro di un’ora, indietro di 30 anni

Polonia: la Corte ha ritenuto incostituzionale l'aborto per motivi embriopatologici perchè viola il diritto alla vita dell'individuo.

“La gioia dentro se non c’è me la invento”

A tutte/i le Pacifiste/i, in concomitanza con un traguardo importante quale la ratifica da parte di 50 Stati del Trattato di Proibizione degli ordigni nucleari (TPAN), questa mattina 25 ottobre alle 7 ...

Polonia: la Corte ha ritenuto incostituzionale l'aborto per motivi embriopatologici perchè viola il diritto alla vita dell'individuo.A tutte/i le Pacifiste/i, in concomitanza con un traguardo importante quale la ratifica da parte di 50 Stati del Trattato di Proibizione degli ordigni nucleari (TPAN), questa mattina 25 ottobre alle 7 ...