Uncharted: i baffi di Mark Wahlberg sono per il personaggio di Sully? (Di lunedì 26 ottobre 2020) I baffi neri che Mark Wahlberg sfoggia durante un allenamento sarebbero quelli che vedremo in Uncharted quando faremo la conoscenza del suo Sully? Poco tempo dopo la pubblicazione della prima immagine ufficiale di Tom Holland nel ruolo del protagonista di Uncharted, Nathan Drake, fa discutere un breve video in cui Mark Wahlberg potrebbe aver svelato il look baffuto del suo personaggio, Victor "Sully" Sullivan. In un post sulla sua pagina Instagram in cui esclama "Non chiedete... non chiedete un accidenti!", Mark Wahlberg sfoggia dei baffoni neri che potrebbero appartenere al personaggio di Sully, mentore e compagno di avventure di Nathan Drake. Le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ineri chesfoggia durante un allenamento sarebbero quelli che vedremo inquando faremo la conoscenza del suo? Poco tempo dopo la pubblicazione della prima immagine ufficiale di Tom Holland nel ruolo del protagonista di, Nathan Drake, fa discutere un breve video in cuipotrebbe aver svelato il look baffuto del suo, Victor "" Sullivan. In un post sulla sua pagina Instagram in cui esclama "Non chiedete... non chiedete un accidenti!",sfoggia dei baffoni neri che potrebbero appartenere aldi, mentore e compagno di avventure di Nathan Drake. Le ...

