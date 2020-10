Un mese in viaggio con anestesisti-rianimatori: chiuso il congresso ‘I-Care’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Si è concluso nel week end il 74esimo Congresso Nazionale Siaarti (‘I Care 2020: Tecnologia e Umanizzazione nell’era del Covid.19’), chiudendo idealmente un periodo intensissimo per gli Anestesisti-Rianimatori, che avevano iniziato da Torino il tour ‘In Viaggio con I Care’ a bordo di un truck (che ha toccato Milano, Brescia, Padova, Bologna, Roma, Napoli e Bari), proseguito poi con tre week end congressuali online (le ‘Digital Weeks’), mentre l’emergenza pandemica ricominciava ad assumere dimensioni critiche. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Si è concluso nel week end il 74esimo Congresso Nazionale Siaarti (‘I Care 2020: Tecnologia e Umanizzazione nell’era del Covid.19’), chiudendo idealmente un periodo intensissimo per gli Anestesisti-Rianimatori, che avevano iniziato da Torino il tour ‘In Viaggio con I Care’ a bordo di un truck (che ha toccato Milano, Brescia, Padova, Bologna, Roma, Napoli e Bari), proseguito poi con tre week end congressuali online (le ‘Digital Weeks’), mentre l’emergenza pandemica ricominciava ad assumere dimensioni critiche.

