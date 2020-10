Traffico Roma del 26-10-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane al Nomentano lavori di potatura su via Rodolfo Lanciani al restringimento di carreggiata all’altezza di piazza Orazio marucchi verso viale XXI Aprile inevitabili rallentamenti a San Lorenzo chiusura temporanea di via Dei taurini per lavori urgenti all’altezza di via dei Frentani verso Piazza dei siculi in zona Torrenova lavori in corso sulla Casilina all’altezza della rotatoria di via degli orafi Ci sono code da via di Tor Vergata verso il centro è dal raccordo verso Borghesiana lavori notturni su Viale del Muro Torto a partire dalle 23 in ...