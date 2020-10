“Non mi ricandido e lascio il M5S Vi spiego tutti gli errori del governo e del Dpcm”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri fa scoppiare una piccola bomba nele in casa 5Stelle. Ha infatti annunciato che al termine del mandato lascerà il Movimento e non si ricandiderà. Inoltre, ha detto chiaro e tondo che ilsi è colpevolmente fatto trovare impreparato alla seconda ondata e che il Cts così com’è non funziona. Insomma, ha retto a lungo, poi alla fine ha sbottato e ha tirato fuori il rospo. “Non ho mai militato nel M5S e di non mi sono mai iscritto alla piattaforma Rousseau”. Furono quindi Luigi Di Maio e Paola Taverna a proporgli la candidatura in un collegio uninominale a nord della Capitale, prese 94mila voti. Alla domanda con chi abbia idea di ricandidarsi in futuro, non ha dubbi: “Non mi. Sono un chirurgo, non butto via ...