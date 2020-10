Morgan sindaco di Milano? “Voglio rifare la rete dei Navigli” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’invito “provocazione” in chiave politica di Vittorio Sgarbi al cantante Morgan, al secolo Marco Castoldi, riceve risposte. Direttamente dall’interessato. Come si ricorderà, in occasione della sua candidatura, questa sì ufficiale, a sindaco di Roma per le elezioni comunali nella capitale del 2021, il critico d’arte aveva lanciato la sua corsa al Campidoglio per la lista da lui fondata: Rinascimento. È proprio per Rinascimento che Sgarbi adesso vorrebbe Morgan in corsa a Milano. “Lo vedrei bene come candidato a guidare il capoluogo lombardo” aveva in sostanza affermato il parlamentare. L’intervento in Tv Un boutade? Uno “sgarbo” alla Sgarbi? No, dal punto di vista del critico d’arte ferrarese si tratta piuttosto di una ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’invito “provocazione” in chiave politica di Vittorio Sgarbi al cantante, al secolo Marco Castoldi, riceve risposte. Direttamente dall’interessato. Come si ricorderà, in occasione della sua candidatura, questa sì ufficiale, adi Roma per le elezioni comunali nella capitale del 2021, il critico d’arte aveva lanciato la sua corsa al Campidoglio per la lista da lui fondata: Rinascimento. È proprio per Rinascimento che Sgarbi adesso vorrebbein corsa a. “Lo vedrei bene come candidato a guidare il capoluogo lombardo” aveva in sostanza affermato il parlamentare. L’intervento in Tv Un boutade? Uno “sgarbo” alla Sgarbi? No, dal punto di vista del critico d’arte ferrarese si tratta piuttosto di una ...

sologiuma : RT @ladyrosmarino: Coraggio milanesi, che finita la pandemia potreste avere Morgan come sindaco. - ladyrosmarino : Coraggio milanesi, che finita la pandemia potreste avere Morgan come sindaco. - ZappingDTT : la provocazione di candidare #Morgan a sindaco di milano, a sto punto facciamo le cose come si deve e mettiamoci Ozzy Osbourne - Ileniasa25 : RT @Fanclub_dUrso: Questa sera a #noneladurso - I Vip senza soldi contro le 5 sfere - Morgan in studio dopo la candidatura come sindaco di… - BarbaraDUrso18 : RT @Fanclub_dUrso: Questa sera a #noneladurso - I Vip senza soldi contro le 5 sfere - Morgan in studio dopo la candidatura come sindaco di… -