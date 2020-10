Milan-Roma, rigori inesistenti: disastro Giacomelli, e Var, (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutti scontenti a San Siro. Prima i rossoneri, poi i giallorossi. Nel secondo tempo del posticipo della quinta giornata tra Milan e Roma succede di tutto. Sul banco degli imputati l'arbitro del match, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutti scontenti a San Siro. Prima i rossoneri, poi i giallorossi. Nel secondo tempo del posticipo della quinta giornata trasuccede di tutto. Sul banco degli imputati l'arbitro del match, ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - SaverioTolomeo : @PinoVaccaro77 Il Milan ha giocato meglio, ma non mi é sembrata una squadra irresistibile. Io continuo a pensare ch… - GiordanoSepi : #MilanRoma 3-3 Il Milan ha giocato meglio, ma noi abbiamo un buono spirito e non ci arrendiamo mai. Daje Roma! -