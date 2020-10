Migranti, Oxfam: “Delegare i controlli delle frontiere a Paesi del Nord Africa viola i diritti umani. L’Ue deve cambiare rotta” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Con i soldi dei contribuenti italiani ed europei si continua a gestire il fenomeno della migrazione in maniera miope e sbagliata”, investendo economicamente sul controllo delle frontiere, invece che sulla costruzione di canali sicuri per raggiungere l’Europa. Così denuncia Oxfam nel suo rapporto “Un reale interesse comune”, in cui fotografa le conseguenze delle politiche europee di esternalizzazione per il controllo dei confini, delegato a Tunisia e Marocco, su migliaia di persone in fuga da povertà e guerre. Le prime a pagare un prezzo altissimo sono le fasce più vulnerabili della popolazione di entrambi i Paesi, insieme a chi fugge da Siria, Eritrea, Sudan, Costa D’Avorio e Libia per arrivare in Europa. “Negli ultimi anni, le politiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Con i soldi dei contribuenti italiani ed europei si continua a gestire il fenomeno della migrazione in maniera miope e sbagliata”, investendo economicamente sul controllo, invece che sulla costruzione di canali sicuri per raggiungere l’Europa. Così denuncianel suo rapporto “Un reale interesse comune”, in cui fotografa le conseguenzepolitiche europee di esternalizzazione per il controllo dei confini, delegato a Tunisia e Marocco, su migliaia di persone in fuga da povertà e guerre. Le prime a pagare un prezzo altissimo sono le fasce più vulnerabili della popolazione di entrambi i, insieme a chi fugge da Siria, Eritrea, Sudan, Costa D’Avorio e Libia per arrivare in Europa. “Negli ultimi anni, le politiche ...

