Lindsey Vonn contro il body shaming | «Non sono una taglia zero e per me va benissimo»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 ottobre 2020), la campionessa e la star sfoglia la gallerynon è certo una sportiva che si lascia intimidire da haters e. La campionessa di sci è stata presa di mira dopo aver pubblicato sui social una serie di scatti in costume. Il fisico è bellissimo e statuario pur con qualche imperfezione: è bastato un filo di cellulite sul fondoschiena per dare il via a una serie di commenti d’odio ai quali la sportiva ha risposto con un lungo post in cui racconta il rapporto ...