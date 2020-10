Il coronavirus si diffonde nell’AZ Alkmaar: i positivi salgono a 15 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quattro giorni dopo la partita di Europa League col Napoli, che li ha visti vincere al San Paolo, l’AZ Alkmaar ha dato notizia attraverso i propri canali ufficiali di aver riscontrato altri due casi di coronavirus all’interno del gruppo squadra. Di seguito il comunicato del club. Nell’AZ sono state rilevate due nuove infezioni al coronavirus nel gruppo dei giocatori. Il totale dei contagiati al momento è salito a 15. L’AZ ha seguito attentamente le procedure da applicare negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultati positivi non mostrano sintomi. A causa di queste infezioni, l’AZ ha deciso di intraprendere alcune azioni preventive. Dei giocatori risultati positivi la settimana scorsa, uno è risultato negativo. Domenica sera, è in programma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quattro giorni dopo la partita di Europa League col Napoli, che li ha visti vincere al San Paolo, l’AZha dato notizia attraverso i propri canali ufficiali di aver riscontrato altri due casi diall’interno del gruppo squadra. Di seguito il comunicato del club. Nell’AZ sono state rilevate due nuove infezioni alnel gruppo dei giocatori. Il totale dei contagiati al momento è salito a 15. L’AZ ha seguito attentamente le procedure da applicare negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultatinon mostrano sintomi. A causa di queste infezioni, l’AZ ha deciso di intraprendere alcune azioni preventive. Dei giocatori risultatila settimana scorsa, uno è risultato negativo. Domenica sera, è in programma ...

"L'azienda", si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa, "si aspetta che la pandemia di covid-19 impatti sul contesto della domanda, in particolare nei settori duramente colpiti, fino almeno alla ...

Lo si legge nel report "Covid-19 – indicatori territoriali" diffuso dall'ufficio statistica del Comune di Palermo aggiornato al 25 ottobre. La Sicilia è, in rapporto alla popolazione residente, la ...

